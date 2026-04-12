Священник рассказал, когда принято поздравлять с Пасхой

Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель «всех нас освободил от рабства диаволу», ведь «вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни».