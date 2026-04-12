В Исламабаде пройдет новый раунд переговоров Ирана и США

«Учитывая необоснованные требования американской делегации и настойчивое стремление иранской стороны защитить интересы своего государства, по предложению пакистанской стороны, которое было принято обеими делегациями, очередной раунд переговоров состоится в воскресенье», — говорится в сообщении.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели.
Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.