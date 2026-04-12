Переговоры США и Ирана завершились спустя 14 часов

Напомним, 11 апреля Исламабаде при содействии Пакистана состоялись первые за долгие десятилетия прямые контакты между США и Ираном. Встречу на высшем уровне провели делегации, которые возглавляли вице-президент Америки Джей Ди Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Стороны перешли к детальному обсуждению ядерной программы Тегерана, вопроса об арестованных иранских активах и безопасности судоходства в Ормузском проливе. Хотя Вашингтон допустил силовой сценарий в случае срыва диалога, сам старт переговоров в пакистанской столице уже называют важнейшим дипломатическим шагом к превращению шаткого перемирия в прочный мир на Ближнем Востоке.