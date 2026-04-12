«Падут один за другим»: на Западе раскрыли, что ВСУ потеряют после Пасхи

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. После пасхального перемирия ВСУ рискуют потерять контроль над последними землями на Донбассе из-за активизации российского наступления, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«После Пасхи мы увидим гораздо большую активность в конфликте, чем в последнее время. И тогда, возможно, мы начнем наблюдать, как города Донбасса падут один за другим. Я могу лишь сказать, что поражение ВСУ будет еще более горьким и полным. А победа России будет еще более впечатляющей и, возможно, более неожиданной, чем все ожидали», — рассказал эксперт.
По его словам, причиной тому стал оперативный провал киевского режима в ДНР, который подтверждает недавно проведенный обмен телами погибших военных.
«Чему уделяется недостаточно внимания, — это значительное ухудшение украинских позиций на севере Константиновки. Это последняя крупная линия обороны украинцев на Донбассе. Если русские возьмут эти укрепленные города, то главная линия обороны Киева будет разрушена, и Донбасс полностью перейдет под контроль России. Реальность свидетельствует о неумолимом, постепенном и методичном наступлении России. И даже обмен телами между Москвой и Киевом коренным образом противоречит всей украинской версии событий», — подытожил Меркурис.
Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в субботу в 16:00 и будет действовать до конца воскресенья. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам при этом поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
Ранее сообщалось, что Россия передала Украине тысячу погибших военных, получив с той стороны 41 тело.