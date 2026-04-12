Раскрыта причина разногласий на переговорах Ирана и США

Напомним, в субботу 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде состоялись первые с 70-х годов прямые переговоры Ирана и США. В течение дня стороны провели три раунда консультаций. В общей сложности переговоры продолжались 14 часов. В Иране говорят, что США продолжают выдвигать свои «эксцентричные» требования. По данным СМИ, стороны продолжат диалог в воскресенье, 12 апреля.