Раскрыта причина разногласий на переговорах Ирана и США

Во время переговоров между делегациями Соединённых Штатов и Ирана возникли разногласия из-за Ормузского пролива. Об этом сообщили в гостелерадиокомпании Ирана (IRIB).

Источник: Life.ru

Согласно данным, сторонам изначально удалось продвинуться, тем не менее по нескольким направлениям позиции участников переговоров по-прежнему расходятся. Одной из наиболее спорных тем остаётся ситуация вокруг Ормузского пролива.

Напомним, в субботу 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде состоялись первые с 70-х годов прямые переговоры Ирана и США. В течение дня стороны провели три раунда консультаций. В общей сложности переговоры продолжались 14 часов. В Иране говорят, что США продолжают выдвигать свои «эксцентричные» требования. По данным СМИ, стороны продолжат диалог в воскресенье, 12 апреля.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
