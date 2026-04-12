Мексика отказывается вернуть 17-летнюю россиянку, рассказал дипломат

МЕХИКО, 12 апр — РИА Новости. Мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю гражданку Кристину Романову, которую удерживают в учреждении генпрокуратуры по делам семьи и детей, и не предоставляют к ней консульский доступ с августа 2025 года, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров.
«По состоянию на сегодняшний день мексиканские партнеры отказываются возвращать Кристину в Россию и не предоставляют консульского доступа к ней с августа 2025 года, а все наши обращения в адрес МИД Мексики, генпрокуратуры и других органов власти остаются без должного внимания», — сказал Федоров.
По словам дипломата, несовершеннолетняя россиянка находится в специализированном учреждении генеральной прокуратуры Мексики. Посольство РФ занимается делом Кристины с 2023 года и добивается возвращения девушки на родину, в том числе с учетом ее собственного обращения.
«После долгих и настойчивых требований консульским работникам удалось встретиться и побеседовать с Кристиной 4 раза летом 2025 года. В соответствии с её собственным обращением, полученным в ходе бесед, добиваемся её возвращения на родину», — добавил собеседник агентства.
Действия мексиканских органов власти, как подчеркнул Федоров, могут квалифицироваться как «нарушение всех существующих международных процедур».
«Продолжающееся удержание в учреждении лица, не являющегося ни задержанным, ни арестованным, ни осужденным, представляется юридически безосновательным, а общая линия действий мексиканских партнеров — не учитывающей положения Конвенции о правах ребенка, … Венской конвенции, … российско-мексиканского договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам», — отметил руководитель консульского отдела.
Приемная мать девушки, преподаватель Автономного университета штата Мехико UAEMex Марина Романова, ранее заявляла в обращении в соцсетях, что ее дочь была насильно изъята представителями государственной системы защиты семьи штата Мехико (DIFEM) прямо в учебном заведении и впоследствии исчезла.
Она обращалась к властям Мексики, включая президента Клаудию Шейнбаум, с просьбой о вмешательстве и утверждала, что не была своевременно уведомлена о действиях государственных органов. Женщина также выражала опасения, что ее дочь могла стать жертвой преступления, включая торговлю людьми.
Как сообщали мексиканские СМИ, Кристина Романова с 2023 года проживала в приюте Системы комплексного развития семьи штата Мехико и пропала без вести 28 сентября 2024 года. В октябре 2024 года она была обнаружена в Тихуане и передана под опеку государственных органов.
«Посольство самым решительным образом продолжает защищать интересы российской несовершеннолетней гражданки в тесной координации с российскими компетентными органами», — заключил Федоров.