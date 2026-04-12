Мужчина с топором накинулся на военный самолёт США в аэропорту Ирландии

В аэропорту Ирландии мужчина с топором накинулся на военный самолёт США, пишет The Irish Examiner.
По данным газеты, неизвестный забрался на крыло самолёта и повредил фюзеляж C130 Hercules.
Мужчину задержали. Зачем он это сделал и как попал на рулёжную дорожку, пока неизвестно. Расследование продолжается.
«Полиция аэропорта провела патрулирование по периметру, чтобы выяснить, как этот человек проник на территорию», — говорится в публикации.
