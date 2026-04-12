В Венгрии пройдут парламентские выборы

Это десятые выборы с 1990 года. В соответствии с законом о выборах от 2012 года они будут проводиться в один тур. Количество депутатских мандатов — 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 — пропорционально по партийным спискам. Порога явки нет. Представители 13 национальных меньшинств могут вместо партийного списка голосовать за своего представителя, набравший большинство голосов кандидат от нацменьшинств получит одно место в парламенте, в последние годы мандат получал представитель немецкой общины.