В Венгрии пройдут парламентские выборы

БУДАПЕШТ, 12 апр — РИА Новости. Парламентские выборы состоятся в Венгрии в воскресенье, на них граждане страны решат, останется ли у власти альянс партии премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» и ее младшего партнера — Христианско-демократической народной партии (ХДНП) — или победит оппозиционная партия «Тиса». Как отмечал Орбан, венгерские парламентские выборы имеют решающее значение не только для страны, но и для всей Европы, а также для Украины.
Партия «Фидес» строила предвыборную кампанию на обещании мира, безопасности и стабильности в стране. «Пока вы видите нас у власти, Венгрия не будет втянута в войну, не отправит на Украину свои войска, венгерские деньги не пойдут Киеву, а останутся в стране», — неоднократно повторял на встречах с избирателями сам Орбан и министры его правительства.
Кроме того, «Фидес» планирует сохранить выгодные долгосрочные контракты на покупку нефти и газа у России, поскольку, по словам Орбана, «нормальные люди не меняют надёжного поставщика на ненадёжного», а в случае отказа от российских энергоносителей цены на коммунальные расходы выросли бы в несколько раз.
Партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, появившаяся в политическом пространстве Венгрии в марте 2024 года, но уже через два месяца получившая на выборах в Европарламент 7 мест из 21, выстроила программу вокруг темы борьбы с коррупцией и реформ общественного устройства в Венгрии. Во внешнеполитической программе партия подчеркивала «приверженность ЕС и НАТО» и стремление улучшить отношения с европейскими странами.
В программе «Тисы» почти ничего не говорится про отношения с Россией, но «Фидес» подчеркивал, что в случае прихода к власти оппозиционная партия не станет противоречить Брюсселю и выполнит все его требования, включая отказ от российских энергоносителей и одобрение отправки денег Украине.
Поддержку Орбану неоднократно публично высказывал президент США Дональд Трамп, называвший венгерского премьера «великим лидером» и своим другом, а вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Будапешт за 5 дней до выборов и выразил уверенность, что «Фидес» победит.
Поддержку Мадьяру высказывали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава фракции Европарламента «Европейская народная партия» Манфред Вебер, а глава МИД Украины Андрей Сибига прямо заявлял, что в Киеве «молятся» о смене правительства в Венгрии.
О том, что венгерские выборы необычайно важны для Украины неоднократно заявляли власти Венгрии, обвиняя Киев во вмешательстве. Орбан заявлял, что Венгрия стала полем деятельности для украинских спецслужб, Украина глубоко внедрилась в венгерскую политику и использует все средства, чтобы привести к власти правительство «Тисы», которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Помимо «Фидеса» и «Тисы» в выборах участвуют крайне правая партия «Наша Родина», левая «Демократическая коалиция» и сатирическая «Партия двуххвостой собаки». Для прохода в парламент необходимо набрать 5% голосов по партийному списку, такие шансы есть только у «Нашей Родины».
Это десятые выборы с 1990 года. В соответствии с законом о выборах от 2012 года они будут проводиться в один тур. Количество депутатских мандатов — 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 — пропорционально по партийным спискам. Порога явки нет. Представители 13 национальных меньшинств могут вместо партийного списка голосовать за своего представителя, набравший большинство голосов кандидат от нацменьшинств получит одно место в парламенте, в последние годы мандат получал представитель немецкой общины.
Участки откроются в 6.00 по местному времени (7.00 мск) и будут работать до 19.00 (20.00 мск). По данным Национального избирательного комитета, количество граждан, имеющих право голоса в Венгрии и за рубежом, превышает 8 миллионов 120 тысяч человек. Почти 500 тысяч человек имеют право голосовать из-за рубежа по почте или в загранпредставительствах.