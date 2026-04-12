«Дурачить всех не выйдет»: Дмитриев предрёк крах иллюзий о ценах в ЕС и Британии на фоне протестов

Из-за ударов США и Израиля по Ирану судоходство в Ормузском проливе, через который идёт поставка нефти и газа из Персидского залива, практически остановилось. Это спровоцировало рост цен на горючее во многих странах. Ранее на этой неделе ирландские фермеры и водители заблокировали тракторами и грузовиками улицы Дублина и несколько трасс, протестуя против подорожания топлива. Были перекрыты также топливные терминалы в Фойнсе, Голуэе и Уайтгейте. В четверг власти Ирландии запросили помощь армии для разгона демонстрантов. По данным местной прессы, из-за протестов более 100 АЗС остались без топлива.