МИД России: первостепенной задачей нового Генсека ООН станет работа над ошибками

«Исхожу из того, что соответствующая кропотливая “работа над ошибками” станет первостепенной задачей нового Генерального секретаря», — сказал он в интервью РИА Новости.
Дипломат отметил, что новый Генсек ООН должен приступить к исполнению обязанностей в январе следующего года.
Ранее Логвинов назвал список требований России к кандидату на пост Генсека ООН. Он также сообщал, что слушания кандидатов на пост главы всемирной организации начнутся 20 апреля.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией ответил на вопрос, каким должен быть новый Генеральный секретарь ООН.