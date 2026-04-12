МИД России: первостепенной задачей нового Генсека ООН станет работа над ошибками

Первой задачей нового Генерального секретаря ООН должна стать «кропотливая работа над ошибками». Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

«Исхожу из того, что соответствующая кропотливая “работа над ошибками” станет первостепенной задачей нового Генерального секретаря», — сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат отметил, что новый Генсек ООН должен приступить к исполнению обязанностей в январе следующего года.

Ранее Логвинов назвал список требований России к кандидату на пост Генсека ООН. Он также сообщал, что слушания кандидатов на пост главы всемирной организации начнутся 20 апреля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией ответил на вопрос, каким должен быть новый Генеральный секретарь ООН.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше