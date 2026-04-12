Стало известно о неизменности статуса Ормузского пролива

Источник телеканала в иранских службах безопасности рассказал, что требования США в отношении судоходного маршрута чрезмерны и мешают достижению общей основы для переговоров. Он указал, что пролив останется закрытым до тех пор, пока Вашингтон не пересмотрит свою позицию в пользу более реалистичного подхода.