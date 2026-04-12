Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о неизменности статуса Ормузского пролива

Статус Ормузского пролива останется неизменным до тех пор, пока Иран и США не договорятся об «общих рамках» для переговоров, передает американский телеканал CNN.

Источник: Reuters

Источник телеканала в иранских службах безопасности рассказал, что требования США в отношении судоходного маршрута чрезмерны и мешают достижению общей основы для переговоров. Он указал, что пролив останется закрытым до тех пор, пока Вашингтон не пересмотрит свою позицию в пользу более реалистичного подхода.

Ранее Financial Times (FT) со ссылкой на переговорщиков писало, что переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за Ормузского пролива.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше