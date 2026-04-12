Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобрнауки: в России разработают новый перечень вузовских специальностей

В России подготовят обновлённый перечень специальностей и направлений подготовки в вузах. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки.

В России подготовят обновлённый перечень специальностей и направлений подготовки в вузах. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки.

Новый список создадут в рамках перехода на обновлённую систему высшего образования. В министерстве уточнили агентству, что изменения затронут также научные специальности.

При разработке перечня будут учитывать результаты пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования.

В российских вузах изменились правила приёма абитуриентов в соответствии с приказами Минобрнауки, появившимися ещё в прошлом году. Для ряда специальностей скорректировали перечень экзаменов, уточнили способы подачи заявления на зачисление и сроки его отзыва. Изменения также затронули условия поступления для олимпиадников и платников. Появились конкретные правила перераспределения мест по целевому обучению. Подробнее — в материале RT.