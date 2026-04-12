«Бюрократы дрожат»: Дмитриев рассказал об аграрном кризисе в ЕС и Британии

Британские и европейские чиновники дрожат из-за кризиса в аграрной отрасли своих стран, вызванного дефицитом топлива и удобрений. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
По словам Дмитриева, столкнувшиеся с нехваткой топлива и удобрений по всей Европе фермеры начинают протестовать, чтобы защитить свой образ жизни.
«Бюрократы ЕС и Великобритании дрожат и паникуют», — написал спецпредставитель президента РФ в социальной сети X.
Напомним, Европу охватил кризис из-за войны в Иране. Цены на нефть и газ растут, а стоимость топлива с начала конфликта на Ближнем Востоке удвоилась. Чиновники ЕС хотят нормировать бензин и использовать аварийные резервы нефти.
Ранее KP.RU сообщал, что Брюссель планировал полностью отказаться от поставок российской нефти. Однако решение было отложено из-за американо-израильского конфликта с Ираном, а также внутреннего раскола среди стран ЕС по вопросу поставок.