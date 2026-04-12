Al Jazeera: Пакистан предложил Ирану и США совместное патрулирование в Ормузе

ДОХА, 12 апреля. /ТАСС/. Пакистан в ходе переговоров Ирана и США в Исламабаде выдвинул предложение по регулированию судоходства в Ормузском проливе, которое предусматривает его совместное патрулирование. Об этом со ссылкой на источник в пакистанском правительстве сообщил телеканал Al Jazeera.