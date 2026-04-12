Al Jazeera: Пакистан предложил Ирану и США совместное патрулирование в Ормузе

«Пакистанская делегация выдвинула предложение о регулировании судоходства через Ормузский пролив. Пакистанское предложение предусматривает совместное патрулирование в проливе», — заявил источник.
Кроме того, по его словам, «переговоры между США и Ираном были прямыми, с участием Пакистана».
В субботу, 11 апреля, в Исламабаде прошли переговоры Тегерана и Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта. Как сообщала газета Financial Times, камнем преткновения на них был вопрос по поводу контроля над Ормузским проливом. Ожидается, что переговоры продолжатся 12 апреля.
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.