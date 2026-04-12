Al Jazeera: Пакистан предложил Ирану и США совместное патрулирование в Ормузе

Источник телеканала также сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном были прямыми, с участием Исламабада.

ДОХА, 12 апреля. /ТАСС/. Пакистан в ходе переговоров Ирана и США в Исламабаде выдвинул предложение по регулированию судоходства в Ормузском проливе, которое предусматривает его совместное патрулирование. Об этом со ссылкой на источник в пакистанском правительстве сообщил телеканал Al Jazeera.

«Пакистанская делегация выдвинула предложение о регулировании судоходства через Ормузский пролив. Пакистанское предложение предусматривает совместное патрулирование в проливе», — заявил источник.

Кроме того, по его словам, «переговоры между США и Ираном были прямыми, с участием Пакистана».

В субботу, 11 апреля, в Исламабаде прошли переговоры Тегерана и Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта. Как сообщала газета Financial Times, камнем преткновения на них был вопрос по поводу контроля над Ормузским проливом. Ожидается, что переговоры продолжатся 12 апреля.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше