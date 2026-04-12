Бойцам «Севера» доставили пасхальные куличи на передовую

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Военнослужащим группировки войск «Север» доставили пасхальные куличи на передовые позиции и освятили праздничный паек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” доставили праздничные куличи и окрашенные яйца на передовые позиции, чтобы бойцы могли отметить главный праздник в православном календаре — Пасху. Доставка осуществлялась военнослужащими подвоза с помощью различных образцов техники, в том числе и различными беспилотными летательными аппаратами на труднодоступные передовые позиции», — информировали в военном ведомстве.
В министерстве рассказали, что приготовление праздничных блюд происходило в базовых и тыловых районах подразделений. Было изготовлено достаточное количество пасхальных куличей и яиц, чтобы каждый военнослужащий мог отметить праздник воскресения Иисуса Христа. Также в полевых храмах и тыловых районах прошли молебны и освящение праздничных блюд для военнослужащих.
Военнослужащим 128 отдельной мотострелковой бригады удалось присутствовать на торжественном освящении куличей и пасхальных яиц. Помощник командира бригады отец Александр для провел для бойцов службу в полевом храме и обряды крещения и исповеди.