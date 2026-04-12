Белый дом сообщил о продолжении контактов США и Ирана в Пакистане

Консультации в Исламабаде продолжаются уже более 15 часов.

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Сотрудник Белого дома сообщил журналистам, что консультации представителей США и Ирана в Исламабаде продолжаются уже более 15 часов.

«15 часов, и это еще не все», — приводятся слова сотрудника американской администрации в сообщении пресс-пула вице-президента США Джей Ди Вэнса. В нем не уточняется, на каком уровне идет взаимодействие.

Ранее иранские власти заявили, что переговоры сторон при посредничестве Пакистана завершились после 14 часов обсуждений. В сообщении уточнялось, что «технические группы с обеих сторон» еще «обмениваются материалами».

Агентство Fars ранее информировало, что переговорный процесс между Ираном и США в Исламабаде по предложению Пакистана продолжится 12 апреля. По его информации, стороны пока не смогли прийти к взаимопониманию по ряду вопросов.

