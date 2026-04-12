Пакистан предложил совместное патрулирование Ормузского пролива

Пакистан предложил США и Ирану патрулирование Ормузского пролива.

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Делегация Пакистана выдвинула США и Ирану предложение о совместном патрулировании Ормузского пролива, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на дипломатический источник в правительстве Пакистана.

«Пакистанская делегация внесла предложение о регулировании судоходства через Ормузский пролив. Предложение Пакистана включает в себя совместное патрулирование в проливе», — говорится в сообщении телеканала.

В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели.

Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
