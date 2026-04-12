Орбан заявил, что Венгрия прожила «четыре несправедливых года»

Венгрия пережила «четыре несправедливых года», заявил премьер-министр Виктор Орбан на заключительном в избирательной кампании митинге, передает корреспондент РБК.
«Четыре несправедливых года мы страдали от проблем, которые не были нашей виной. Это не наша вина, что война заблокировала европейскую экономику. Правительство могло бы сослаться на существующие трудности, но не сделало этого. Мы не отказались ни от одной из наших целей: мы повысили минимальную заработную плату на 11 процентов, восстановили 13-ю и 14-ю пенсии и освободили матерей от уплаты налогов. Эти четыре года были несправедливыми, но мы можем ими гордиться!» — сказал он.
Самым важным вопросом на выборах Орбан назвал то, останется ли Венгрия «островом мира». «Вопрос этих выборов также заключается в том, позволим ли мы венграм быть ограбленными, будет ли сформировано национальное или проукраинское правительство, прорвем ли мы нефтяную блокаду Зеленского и будем ли мы бороться до тех пор, пока не добьемся того, чего заслуживает Венгрия», — подчеркнул премьер.
По его словам, у страны «нет колониальных планов», Будапешт, в отличие от Брюсселя, «не встал на путь войны».
И США, отметил Орбан, «ясно дали понять, что поддерживают правительство, которое гарантирует безопасность Венгрии», и не ведут «те же битвы, что и другие западные страны», показав, что они на стороне венгров.
12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы. Опросы прочат победу оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, который еще два года назад состоял в правящей ФИДЕС, возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном: согласно данным PolitPro от 11 апреля, перевес в пользу оппозиции хотя и сократился по сравнению с мартом, но составляет почти 9 п.п — 49,3% против 40,5%.
По результатам выборов 2022 года коалиция ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии (КДНП) получила чуть больше половины голосов по партийным спискам, но в целом благодаря успеху в одномандатных округах — около двух третей мест в парламенте. Виктор Орбан был главой кабинета министров в 1998—2002 годах; затем он снова занял этот пост в 2010-м и сейчас находится в должности четвертый срок подряд. Победа ФИДЕС на грядущих выборах позволит ему стать главой правительства в шестой раз.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.