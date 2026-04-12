Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малинен: планы на ядерное оружие превращают Финляндию в военную мишень

Профессор Малинен заявил, что Планы финского правительства по размещению ядерного оружия превращают страну в военную мишень.

Источник: Аргументы и факты

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал обеспокоенность по поводу планов финских властей, связанных с возможным размещением ядерного оружия. По его мнению, такие шаги могут повысить уровень угроз для страны в случае обострения международной ситуации.

Он обратил внимание на подход правительства, при котором допускается размещение ядерных вооружений в кризисный период, но не в мирное время. По оценке эксперта, подобная стратегия может привести к тому, что Финляндия станет одной из первоочередных целей в случае конфликта.

Малинен считает, что такие решения способны изменить восприятие страны в сфере безопасности и усилить риски, связанные с её участием в военных альянсах. Он подчеркнул, что подобные меры требуют тщательной оценки возможных последствий для национальной безопасности.

Ранее Малинен заявил, что финские граждане отказываются поддерживать Североатлантический альянс, они хотят выйти из НАТО, потому что понимают — нахождение в нем не дает безопасности, а лишь наоборот усугубляет ситуацию.

