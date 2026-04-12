Малинен: планы на ядерное оружие превращают Финляндию в военную мишень

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал обеспокоенность по поводу планов финских властей, связанных с возможным размещением ядерного оружия. По его мнению, такие шаги могут повысить уровень угроз для страны в случае обострения международной ситуации.
Он обратил внимание на подход правительства, при котором допускается размещение ядерных вооружений в кризисный период, но не в мирное время. По оценке эксперта, подобная стратегия может привести к тому, что Финляндия станет одной из первоочередных целей в случае конфликта.
Малинен считает, что такие решения способны изменить восприятие страны в сфере безопасности и усилить риски, связанные с её участием в военных альянсах. Он подчеркнул, что подобные меры требуют тщательной оценки возможных последствий для национальной безопасности.
Ранее Малинен заявил, что финские граждане отказываются поддерживать Североатлантический альянс, они хотят выйти из НАТО, потому что понимают — нахождение в нем не дает безопасности, а лишь наоборот усугубляет ситуацию.