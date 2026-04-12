Al Jazeera: Ирану и США предложили совместное патрулирование Ормузского пролива

Ранее иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США завершился. В правительстве исламской республики отметили, что встречи длились 14 часов. Уточняется, что стороны вернутся к обсуждению вопросов утром 12 апреля, «несмотря на сохраняющиеся разногласия».