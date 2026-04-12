Сийярто: Венгрия не пустит Украину в ЕС, если у власти останется Орбан

Венгрия выступает против вступления Украины в Евросоюз и не будет направлять средства на военную поддержку Киева, если у власти останется правительство Виктора Орбана.

Венгрия выступает против вступления Украины в Евросоюз и не будет направлять средства на военную поддержку Киева, если у власти останется правительство Виктора Орбана.

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на предвыборном митинге в Будапеште.

«Мы ничего этого не допустим… Пока в этой стране суверенное национальное правительство, Венгрия не пойдёт на войну», — цитирует его РИА Новости.

Сийярто подчеркнул, что после парламентских выборов Брюссель намерен «навсегда лишить» Венгрию поставок российской нефти, однако правительство Орбана продолжит отстаивать право страны на получение российских энергоресурсов.

Ранее газета Berliner Zeitung писала, что Европейский союз сильно разочаровался в Украине как в кандидате на вступление в объединение, ведущие политики ЕС преждевременно перехвалили её.

