Россия и Индонезия должны бороться с колониализмом, заявил парламентарий

ДЖАКАРТА, 12 апр — РИА Новости. Россия и Индонезия должны вместе бороться с новыми формами колониализма, заявил в интервью РИА Новости председатель верхней палаты парламента Индонезии Султан Бактиар Наджамудин.

«В современных условиях колониализм продолжает существовать как в физической, так и в нефизической форме. Россия и Индонезия должны продолжать совместную работу по борьбе со всеми формами колониализма», — призвал парламентарий в беседе с агентством.

Он добавил, что глобальная нестабильность «может быть преодолена только при наличии политической воли у всех стран ставить во главу угла справедливость и равенство, обеспечивая мирное сосуществование вместо произвольных действий и гегемонии, которые не сделали мир безопаснее».