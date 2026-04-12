Успех переговоров США и Ирана зависит от отказа от максимализма, пишут СМИ

Reuters: успех переговоров США и Ирана зависит от отказа от максимализма.

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Успех переговоров в Исламабаде зависит от серьезности намерений США, отказа от «максимализма» и признания прав Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

«Успех дипломатического процесса зависит от серьезности другой стороны и добросовестности, отказа от “максималистских и незаконных требований”, признания прав Ирана», — пишет агентство.

В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели.

Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше