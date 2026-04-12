В Главном храме ВС РФ состоялось пасхальное богослужение

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Пасхальное богослужение состоялось в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. На литургии присутствовал министр обороны РФ Андрей Белоусов, сообщили в российском военном ведомстве.
«В праздничной службе приняли участие представители центральных органов военного управления, военнослужащие Московского гарнизона, члены их семей, гражданский персонал ВС РФ, а также прихожане храма. На праздничной литургии присутствовал министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов», — сказали в Минобороны.
Пасхальное богослужение возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров), викарий патриарха Московского и всея Руси. В храм традиционно была доставлена частица Благодатного огня из Иерусалима, которую торжественно внесли военнослужащие роты почетного караула. После зажжения свечей от Благодатного огня верующие совершили крестный ход вокруг храма. Продолжилось торжество пасхальной заутреней с литургией.
12 апреля в Главном храме ВС РФ пройдет утреннее Пасхальное богослужение, литургия, по окончании которой состоится освящение пасхальной снеди.
Собор, возведенный на пожертвования, был освящен 14 июня 2020 года — в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и открылся для прихожан 22 июня. Он является одним из трех патриарших соборов в России. Верхний храм освящен во имя Воскресения Христова, нижний — в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.
Опоясывает храм мультимедийный музей «Дорога памяти», где собрана информация обо всех участниках Великой Отечественной войны. Размеры храма отсылают к важным числам, связанным с историей войны. Диаметр главного купола составляет 19,45 м, высота звонницы — 75 м, высота малого купола — 14,18 м. Также по числу дней и ночей войны — 1 418 м — составляет протяженность галереи музейного комплекса «Дорога памяти».