Посольство: Мексика отказывается вернуть 17-летнюю россиянку

Мексиканские власти не возвращают в Россию несовершеннолетнюю россиянку Кристину Романову и не предоставляют к ней консульский доступ с августа 2025 года.
Об этом РИА Новости сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Яков Федоров.
По его словам, девушка находится в специализированном учреждении генеральной прокуратуры Мексики. Все обращения российской стороны в МИД Мексики и другие ведомства остаются без ответа.
Федоров уточнил, что летом 2025 года консульским сотрудникам удалось четыре раза встретиться с Кристиной. В ходе бесед она обратилась с просьбой вернуть её в Россию, и посольство продолжает добиваться её возвращения.
Дипломат заявил, что действия мексиканских органов могут рассматриваться как нарушение международных процедур. Он отметил, что несовершеннолетняя не является ни задержанной, ни арестованной, ни осуждённой, а её удержание выглядит юридически безосновательным.
Уточняется, что посольство России занимается делом Кристины с 2023 года.