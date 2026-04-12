Посольство: Мексика отказывается вернуть 17-летнюю россиянку

Мексиканские власти не возвращают в Россию несовершеннолетнюю россиянку Кристину Романову и не предоставляют к ней консульский доступ с августа 2025 года.

Мексиканские власти не возвращают в Россию несовершеннолетнюю россиянку Кристину Романову и не предоставляют к ней консульский доступ с августа 2025 года.

Об этом РИА Новости сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Яков Федоров.

По его словам, девушка находится в специализированном учреждении генеральной прокуратуры Мексики. Все обращения российской стороны в МИД Мексики и другие ведомства остаются без ответа.

Федоров уточнил, что летом 2025 года консульским сотрудникам удалось четыре раза встретиться с Кристиной. В ходе бесед она обратилась с просьбой вернуть её в Россию, и посольство продолжает добиваться её возвращения.

Дипломат заявил, что действия мексиканских органов могут рассматриваться как нарушение международных процедур. Он отметил, что несовершеннолетняя не является ни задержанной, ни арестованной, ни осуждённой, а её удержание выглядит юридически безосновательным.

Уточняется, что посольство России занимается делом Кристины с 2023 года.

Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше