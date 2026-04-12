Кардиолог рассказала, как полёт в космос влияет на состояние здоровья человека

«Это связано с уменьшением объёма циркулирующей крови и ослаблением тонуса вен. Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, которые возникают у космонавтов в условиях невесомости, обычно носят обратимый характер. Организм человека обладает высокой пластичностью и способен восстановиться после возвращения в земную гравитацию. Так, например, форма и масса сердечной мышцы могут вернуться к нормальным значениям уже на третий день после посадки на Землю. При этом ключевую роль в скорости восстановления играет не только специализированная реабилитация после полёта, но и физическая подготовка космонавта», — разъяснила врач.