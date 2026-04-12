МИД Ирана: переговоры с США касались Ормузского пролива и ядерной программы

Переговоры делегаций Ирана и США в Исламабаде затрагивали вопросы Ормузского пролива, ядерной программы, репараций, санкций и урегулирования конфликта.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«В последние 24 часа обсуждались различные аспекты ключевых тем переговоров, включая Ормузский пролив, ядерный вопрос, военную компенсацию, снятие санкций и полное прекращение войны против Ирана и в регионе», — написал он в соцсети X.

Ранее иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США завершился. В правительстве исламской республики отметили, что встречи длились 14 часов. Уточняется, что стороны вернутся к обсуждению вопросов утром 12 апреля, «несмотря на сохраняющиеся разногласия».

Газета Financial Times писала, что переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за разногласий по контролю над Ормузским проливом.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
