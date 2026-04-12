Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Первостепенная задача»: в МИД России рассказали, чего ждут от нового генсека ООН

МИД РФ: новый Генсек ООН должен кропотливо поработать над ошибками.

Источник: Комсомольская правда

Первоочередной задачей нового Генерального секретаря ООН станет тщательная работа над ошибками. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

«Исхожу из того, что соответствующая кропотливая “работа над ошибками” станет первостепенной задачей нового Генерального секретаря», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Логвинов уточнил, что новый генсек ООН займет пост в январе 2027 года. По его словам, Россия внимательно следит за процессом выдвижения кандидатов на эту должность и подходит к отбору максимально тщательно.

Ранее KP.RU сообщал, что представитель стран ЕС или НАТО не сможет эффективно исполнять обязанности генсека ООН. Логинов отметил, что такой кандидат будет руководствоваться принципами блоковой солидарности. Это помешает ему изменить существующую систему внутри организации.

