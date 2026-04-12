Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Jazeera: Иран и США продолжают переговоры в Исламабаде на уровне экспертов

По данным телеканала, общую атмосферу переговорного процесса «можно охарактеризовать как позитивную».

ДОХА, 12 апреля. /ТАСС/. Переговоры Ирана и США в Исламабаде после 14 часов продолжились на экспертном уровне, общая атмосфера на них положительная. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«В настоящее время обе стороны обмениваются текстами на экспертном уровне, что дает надежду на то, что более широкие рамки уже согласованы и что эксперты сейчас прорабатывают детали того, как двигаться дальше», — указал телеканал.

По данным Al Jazeera, «с площадки переговоров поступило очень мало информации, но источники сообщили, что процесс переговоров идет со взлетами и падениями, но общую атмосферу можно охарактеризовать как позитивную».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше