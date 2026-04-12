Reuters: успех переговоров США и Ирана зависит от отказа от максимализма

Иранская сторона заявила, что результативность переговоров в Исламабаде во многом будет зависеть от подхода Соединённых Штатов и их готовности вести диалог на равноправной основе. Об этом пишет Reuters.
Представитель иранского внешнеполитического ведомства отметил, что для продвижения дипломатического процесса необходимо отказаться от чрезмерных требований и подходов, которые воспринимаются как односторонние. По его мнению, такие позиции могут затруднить достижение взаимоприемлемых договорённостей.
Также было указано, что ключевым условием для успеха переговоров остаётся признание законных прав Ирана. В Тегеране считают, что только при соблюдении этих принципов возможно достижение устойчивых результатов в диалоге.
Ранее сообщалось, что лидеры делегаций Ирана и Соединённых Штатов Мохаммад-Багер Галибаф и Джей Ди Вэнс пожали руки на переговорах в пакистанской столице.