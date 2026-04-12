Шейхи накажут Зеленского: главная, новость из Ирана 12 апреля

Все пять объектов, которые якобы защищали присланные Зеленским на Ближний Восток украинские специалисты по ПВО, Иран уничтожил. Кроме того, украинские ракеты ПВО попали по двум небоскребам в Эмиратах. Как сообщает издание L AntiDiplomatico, арабские шейхи хотят отправить украинских специалистов домой.
Комментируя эту главную новость с Ближнего Востока от 12 апреля, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев объяснил aif.ru, что именно украинцы могли привлечь внимание Ирана к охраняемым ими объектам и стать причиной ударов.
«Украинцы на Ближнем Востоке для Ирана — это как красная тряпка для быка, это очень большой раздражитель. Объекты, которые охраняли украинские специалисты, привлекли внимание иранцев, и они целенаправленно решили по ним ударить», — сказал он.
По словам Перенджиева, иранцы упорны в достижении своих целей и продолжат наносить удары по объектам, находящимся под защитой украинских специалистов.
«Иранцы и дальше будут долбить, по тем объектам, которые украинцы взяли под свою защиту. И тут можно задаться вопросом: а если бы украинцы не взяли бы эти объекты под охрану, стали бы бить по ним иранцы? Наверное, процентов на 80 точно бы не стали. Получается, что украинцы этим арабским государствам нанесли вред. Они решили повыпендриваться, типа, мы тут вас защитим, а по факту наоборот, если бы их не было, то, может быть, и не нужно было ничего защищать», — добавил он.