Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, сколько яиц можно съесть на Пасху

Для подавляющего большинства людей такой продукт, как куриное яйцо, не несёт рисков для здоровья, даже если включать его в рацион каждый день. Пищевая ценность яиц объясняется высоким содержанием белка, который хорошо усваивается и содержит необходимые аминокислоты. В составе много витаминов группы B, витамин D, а также холин, важный для работы нервной системы и обменных процессов.

Однако, как предупредила в беседе с RT врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух, есть группы людей, которым стоит добавлять яйца в ежедневное меню с осторожностью.

«Опасения, связанные с высоким содержанием холестерина в желтке, не находят подтверждения в современных исследованиях. Это связано с тем, что влияние на липидный обмен оказывает не столько сам холестерин, сколько общее количество насыщенных жиров в рационе, а также сопутствующие нарушения обмена веществ. К тому же основная доля холестерина в организме вырабатывается в печени, и лишь 10—30% от общего его уровня поступает с едой», — пояснила она.

Отмечается, что для здорового человека даже ежедневное употребление двух-трёх яиц не несёт вреда.

«При включении яиц в сбалансированный рацион не происходит негативных изменений в показателях холестерина или здоровье сосудов», — рассказала врач.

Однако существуют состояния, при которых избыток яиц в меню всё же может оказаться нежелательным, предупредила собеседница RT.

В первую очередь осторожность стоит соблюдать людям с подтверждённой аллергией на яичный белок, отметила Кашух.

«Также ограничение актуально для пациентов с заболеваниями желчевыводящих путей и печени, особенно в стадии обострения, поскольку продукт обладает некоторым желчегонным действием», — рассказала специалист.

В Пасху действуют те же принципы, что и в обычные дни, добавила гастроэнтеролог.

«Для здорового человека два-три яйца во время застолья не представляют никакой опасности. Тем, у кого есть хронические заболевания пищеварения, стоит проявить умеренность или заранее посоветоваться с врачом. В праздники не стоит забывать и о других продуктах на столе. Рацион в Пасху, как и в любой другой день, должен оставаться сбалансированным», — заключила она.

Ранее россиянам раскрыли, как сохранить кулич свежим в течение нескольких дней.