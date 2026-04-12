Вэнс заявил, что Иран решил не принимать условия предложенного США соглашения

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран решил не принимать условия предложенного Вашингтоном соглашения.

«Они решили не принимать наши условия», — сказал он.

Вэнс также отметил, что американская сторона «ясно обозначила, где проходят красные линии» Соединённых Штатов и по каким вопросам Вашингтон «готов пойти навстречу» Ирану.

По словам вице-президента США, Тегеран и Вашингтон не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров в Исламабаде. Он добавил, что американская делегация возвращается в США без сделки с Ираном.

Ранее в правительстве исламской республики заявили, что Вашингтон и Тегеран вернутся к обсуждению вопросов утром 12 апреля, «несмотря на сохраняющиеся разногласия».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше