Пасха позволяет бойцам почувствовать себя дома, рассказал военный

«Для этого освященные куличи и яйца были упакованы в специализированную защитную упаковку, после чего доставлены на передовые позиции с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые произвели сброс груза по заданным координатам. Это позволило обеспечить всех бойцов праздничными куличами и яйцами независимо от удаленности от тыловой инфраструктуры», — подчеркнули в МО РФ.