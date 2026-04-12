В РПЦ прокомментировали традицию приносить на кладбище яйца и куличи

Епископ Силуан: традиция приносить на кладбище куличи не связана с Церковью.

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Народная традиция приносить на кладбище в Пасху яйца и куличи на могилы усопших родственников к Церкви отношение не имеет, в отличие от поминальных трапез для нуждающихся и неимущих, рассказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).

«До революции в память об усопших устраивали поминальную трапезу для нуждающихся, неимущих, голодных, с тем чтобы они помолились за усопших. Вот это православная традиция. Когда степень воцерковленности нашего общества стала снижаться в послереволюционный период, память о том, что с усопшими связаны какие-то трапезы, она сохранилась, а вот к чему это — подверглось искажению, и стали приносить на могилы снедь, в том числе пасхальные угощения», — рассказал епископ.

Епископ Силуан отметил, что хотя посещать в Пасху кладбище -это не церковная традиция, ничего греховного в этом нет — помянуть усопших родственников. В Церкви же существует особый для поминовения день Радоница — девятый день после Светлого Воскресения Христова, в это время начинается регулярное заупокойное богослужение, которое не проводится в Светлую седмицы.