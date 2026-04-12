Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: на переговорах с Ираном обсуждалась тема замороженных активов Тегерана

Этот вопрос затронули вместе с другими, отметил американский вице-президент.

ИСЛАМАБАД, 12 апреля. /ТАСС/. Вопрос о замороженных активах Тегерана был затронут на консультациях представителей США и Ирана в Пакистане. Об этом заявил журналистам американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Мы говорили обо всех этих вопросах и о ряде других тем. Так что, конечно, и эта тема была затронута», — ответил он на пресс-конференции на вопрос о том, обсуждали ли стороны замороженные активы Ирана.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранский источник передавало, что Вашингтон согласился разблокировать активы Ирана, замороженные в банках Катара и других стран. Позднее власти США это опровергли.

