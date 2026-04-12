Вэнс: на переговорах с Ираном обсуждалась тема замороженных активов Тегерана

ИСЛАМАБАД, 12 апреля. /ТАСС/. Вопрос о замороженных активах Тегерана был затронут на консультациях представителей США и Ирана в Пакистане. Об этом заявил журналистам американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Мы говорили обо всех этих вопросах и о ряде других тем. Так что, конечно, и эта тема была затронута», — ответил он на пресс-конференции на вопрос о том, обсуждали ли стороны замороженные активы Ирана.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранский источник передавало, что Вашингтон согласился разблокировать активы Ирана, замороженные в банках Катара и других стран. Позднее власти США это опровергли.