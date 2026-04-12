В МИД Ирана раскрыли главные темы неудачных переговоров с США в Исламабаде

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сообщил, что в ходе переговоров с американской стороной в Исламабаде были затронуты несколько ключевых вопросов. Среди них — контроль над Ормузским проливом, ядерная тематика, репарации, снятие санкций и окончательное завершение конфликта в регионе. Такой информацией делится агентство Reuters.