Машаров: россиянам грозят штрафы за курение на балконе

Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 15 тыс. рублей за курение на балконе, если оно создаёт риск пожара, сообщил член комиссии ОП России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
По его словам, за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. За курение в местах общего пользования — в подъездах, лифтах и на общих балконах — штраф составляет от 500 до 1,5 тыс. рублей.
Эксперт уточнил, пишет РИА Новости, что прямого запрета на курение на собственном балконе нет, однако запрещено использование открытого огня, если это создаёт пожароопасную ситуацию.
Машаров добавил, что если дым попадает в соседние квартиры, жильцы вправе обратиться в суд за компенсацией морального вреда.
Ранее эксперт рассказал, что россиянам, проживающим в многоквартирных домах, может грозить штраф за незаконную установку кондиционера.