Первая леди США Мелания Трамп категорически отвергла появившиеся слухи о ее предполагаемых связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Во время выступления в Белом доме она также опровергла, что именно финансист познакомил ее с будущим супругом.
Политолог-американист Малек Дудаков сказал, как Мелания Трамп связана с Эпштейном и какое дело готовит Демократическая партия США.
«Подлые попытки»: Мелания Трамп впервые публично всё отрицает.
Подобные заявления она назвала «подлыми попытками опорочить ее репутацию». По словам Мелании, она пересекалась с Эпштейном в 2000 году и тогда не знала о его преступлениях. Она также отрицает связи с сообщницей Эпштейна Гилейн Максвелл, отбывающей срок за секс-торговлю несовершеннолетними.
Она заявила, что подобные утверждения являются намеренной попыткой подорвать ее репутацию, подчеркнув их безосновательность и недобросовестный характер. Мелания Трамп также подчеркнула, что никогда не состояла в дружбе с Эпштейном, не имела отношения к его противоправной деятельности и не обладала информацией о ней.
Всплыло письмо 2002 года: «сладкая горошинка» и планы встреч.
Однако в открытый доступ попала электронная переписка между Меланией Трамп и Гислейн Максвелл. Документы были опубликованы Минюстом США в рамках масштабного расследования дела Джеффри Эпштейна.
Одно из писем датировано 23 октября 2002 года и касается планируемой встречи в Нью-Йорке. В переписке она упоминала резонансную публикацию журнала New York Magazine, посвящённую Эпштейну, а также интересовалась перемещениями Максвелл и ее планами, в том числе визитами в Палм-Бич и Нью-Йорк.
Ответ Максвелл носил дружелюбный характер и объяснял отмену встречи из-за плотного графика и частых перелетов. Первая леди назвала это просто «вежливым ответом». Но в письмах Максвелл и будущая первая леди США обмениваются множеством любезностей — в частности, помощница Эпштейна называет Меланию «сладкой горошинкой».
Загадочная смерть друга Эпштейна: ниточка к Мелании.
Связанный со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном и первой леди США Меланией Трамп модельный агент Жан-Люк Брунель умер при загадочных обстоятельствах, сообщил aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.
Жан-Люк Брунель был найден мертвым в своей тюремной камере в Париже 19 февраля 2022 года. По результатам официального расследования, смерть квалифицировали как самоубийство. При этом явное сходство со смертью самого Эпштейна породило несколько иных версий произошедшего.
Один из детективов парижской полиции сообщил изданию The Post, что ситуация выглядит подозрительно.
Ряд сторонников теорий заговора считают, что к смертям Эпштейна и Брунеля могли приложить руку некие влиятельные люди, побоявшиеся, что их секреты станут известны.
Чем грозит расследование: показания под присягой и уголовное дело.
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с aif.ru рассказал, чем расследование грозит супруге Дональда Трампа. По его словам, демократы будут использовать эту ситуацию в своих интересах.
«Мелания Трамп не просто так пытается заранее оправдаться. Она действительно была знакома и с Джеффри Эпштейном, и с его помощницей. Мы не знаем, участвовала ли Мелания в самих вечеринках, но эта ситуация, безусловно, бьет по репутации семьи американского лидера», — пояснил политолог.
Дудаков добавил, что Мелания работала в модельном агентстве, которое принадлежало другу Эпштейна.
«Мелания работала в модельном агентстве, которое принадлежало близкому другу Эпштейна Жан-Люку Брунелю, он проходил по его уголовному делу. Брунель скончался в начале 2022 года при загадочных обстоятельствах во французской тюрьме», — пояснил Дудаков.
Самый страшный сценарий: Меланию заставят говорить правду.
Дудаков отметил, что в случае победы на выборах в Конгресс в этом году демократы заведут большое расследование о связях первых лиц США с Эпштейном.
«На эти слушания будут таскать первых лиц государства, возможно, и Меланию заставят давать показания под присягой. Если она скажет неправду, то это будет являться основанием для дальнейших разбирательств. Это очень серьезная история», — пояснил американист.
Представители Демократической партии, однако, могут начать расследование и копнуть гораздо глубже. Если это произойдет, первой леди США, возможно, придется отвечать на неудобные вопросы уже не перед журналистами, а перед судом.