Мир или Брюссель? Исход выборов в Венгрии решит судьбу контрактов с Россией и помощью Украине

Оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром появилась на политической арене в марте 2024 года, но уже через два месяца получила на выборах в Европарламент 7 мест из 21. Её программа строится вокруг темы борьбы с коррупцией и реформ общественного устройства. Во внешней политике «Тиса» заявляет о приверженности ЕС и НАТО и стремится улучшить отношения с европейскими странами. Программа партии практически не упоминает отношения с Россией, однако «Фидес» предупреждает, что в случае прихода к власти оппозиция не будет перечить Брюсселю и выполнит все его требования, включая отказ от российских энергоносителей и одобрение выделения средств Украине.