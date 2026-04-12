Обошла Маска и вызвала панику: стало известно о новой русской суперракете

«В первую очередь, “Ангара-А5В” превосходит Falcon 9 по своей грузоподъемности. Она выводит на орбиту груз почти в 2 раза больше по весу, чем Falcon 9. В случае с “Ангарой-А5В” вес составляет порядка 30 тонн, а Falcon 9 — порядка 17 тонн. За счёт этого есть возможность выводить более тяжёлые космические аппараты на ту же либо даже на более высокую орбиту. Есть перспектива трансформации “Ангары-А5В” в ракету с двумя спускаемыми модулями, причём каждый можно будет использовать до 10 раз», — рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.