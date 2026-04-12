Обошла Маска и вызвала панику: стало известно о новой русской суперракете

У знаменитой ракеты-носителя Falcon 9, которую выпускает компания Илона Макска, появится серьезный конкурент. Российская космическая отрасль готовится к выпуску ракеты-носителя «Ангара-А5В».
«В первую очередь, “Ангара-А5В” превосходит Falcon 9 по своей грузоподъемности. Она выводит на орбиту груз почти в 2 раза больше по весу, чем Falcon 9. В случае с “Ангарой-А5В” вес составляет порядка 30 тонн, а Falcon 9 — порядка 17 тонн. За счёт этого есть возможность выводить более тяжёлые космические аппараты на ту же либо даже на более высокую орбиту. Есть перспектива трансформации “Ангары-А5В” в ракету с двумя спускаемыми модулями, причём каждый можно будет использовать до 10 раз», — рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Собеседник издания подчеркнул, что это ракета станет серьезным прорывом.
«С нашей стороны это будет серьёзнейший прорыв, но даже то, что сегодня ракета выводит такой забрасываемый вес, это позволяет говорить о большей эффективности наших двигателей систем, которые на килограмм тяги выводят вес гораздо больше, чем Илона Маска. “Ангара-А5В” может стать и как основой для лунных миссий, использоваться для доставки крупных объектов непосредственно на орбиту Луны, таким образом там создавать лунную станцию», — отметил он.
Кнутов уточнил, что на Луне есть запас Гелия-3, разработка которого планируется в будущем.
«Гелий-3 — это уникальное топливо для атомной энергетики, которого на Луне хватит на сотни лет, а может, и больше. Таким образом, проблема экологически чистых энергоресурсов будет решена», — добавил военный эксперт.