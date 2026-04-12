Переговоры США и Ирана продолжались 21 час, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Переговоры американской и иранской делегаций в Исламабаде продолжались 21 час и носили предметный характер, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Мы занимались этим (переговорами — ред.) уже 21 час. И у нас состоялся ряд предметных обсуждений с иранцами», — сказал он на пресс-конференции.
Вэнс добавил, что все это время он поддерживал связь с главой Центрального командования ВС США адмиралом Брэдом Купером, главой Пентагона Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио. Также он общался с президентом США Дональдом Трампом.
«Да, разумеется, мы постоянно разговаривали с президентом. Не знаю, сколько раз мы с ним говорили — раз шесть, раз двенадцать за последние 21 час», — добавил он.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели.
Иранскую делегацию возглавлял председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавлял Вэнс.