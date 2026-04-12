Вэнс: США проявили гибкость и уступчивость на переговорах с Ираном

Американский вице-президент выразил сожаление, что прогресса добиться не удалось.

ИСЛАМАБАД, 12 апреля. /ТАСС/. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс выступил с утверждением, что представители США на переговорах с Ираном при посредничестве Пакистана проявили гибкость и уступчивость.

«Нам просто не удалось добиться того, чтобы иранцы были готовы принять наши условия. Думаю, мы проявили достаточную гибкость. Мы были довольно уступчивы», — заверил он на пресс-конференции. «Президент [США Дональд Трамп] сказал нам, что мы должны прибыть сюда с наилучшими намерениями и сделать все, что в наших силах, для заключения сделки, — добавил Вэнс. — Мы так и сделали, но, к сожалению, нам не удалось добиться какого-либо прогресса».

