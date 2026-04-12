В Катаре возобновится морское судоходство

В Катаре возобновится морское судоходство, прерванное из-за военных действий.

ДОХА, 12 апр — РИА Новости. Прерванное на время военных действий в регионе Ближнего Востока морское судоходство возобновится в воскресенье в Катаре, сообщило министерство транспорта.

«Министерство транспорта объявляет о полном возобновлении морского судоходства для всех типов судов, начиная с воскресенья, 12 апреля, с 06.00 до 18.00 ежедневно», — отметило министерство. Согласно распоряжению минтранса, плавать после наступления темноты смогут только суда, имеющие лицензию на рыболовную деятельность.

Катарские власти настоятельно призвали всех морских операторов и владельцев судов строго соблюдать время работы, а также обеспечить наличие и полную работоспособность всего необходимого оборудования безопасности до и во время плавания.

Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
