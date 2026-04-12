Гастроэнтеролог: при появлении на яйце небольшой трещины его надо съесть сразу

Пасхальные яйца — неотъемлемая часть праздничного стола. Как правило, их готовят в большом количестве, но не всегда успевают съесть все сразу, поэтому оставляют на следующие дни.
Как рассказала в беседе с RT врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Ольга Евлашева, чтобы избежать заражения сальмонеллёзом — тяжёлым инфекционным заболеванием, поражающим органы пищеварения, — яйца следует варить не менее десяти минут с момента закипания воды.
«Стоит отметить, что такая термическая обработка позволяет избавиться не только от бактерий сальмонеллы, но и от других болезнетворных микроорганизмов, которые могут быть на скорлупе и в содержимом яиц», — объяснила она.
Кроме того, для окрашивания яиц рекомендуется использовать природные красители, например луковую шелуху, краснокочанную капусту или свёклу, поскольку они не содержат вредных для организма веществ, подчеркнула собеседница RT.
«В качестве альтернативы можно также применять разрешённые пищевые красители: на упаковке обязательно должна быть соответствующая маркировка, подтверждающая их безопасность. Однако следует помнить, что они могут вызывать аллергические реакции», — предупредила эксперт.
Сваренные вкрутую яйца, независимо от того, окрашены они или нет, пригодны для употребления при комнатной температуре ниже +20 °C до двух суток, отметила врач.
«Если в помещении теплее +20 °C, их следует съесть в течение 12 часов. В холодильнике при температуре от +2 °C до +5 °C варёные яйца могут храниться до семи дней», — добавила она.
Важно отметить, что скорлупа служит естественной защитой яйца от проникновения различных бактерий, например с поверхности стола или рук, предостерегла специалист.
«Поэтому, если, допустим, при традиционной пасхальной игре “битьё яиц” на нём появилась даже небольшая трещина, оно не подлежит хранению — его необходимо съесть сразу», —заключила Евлашева.
