Раскрыто, почему лидер Ирана Хаменеи не появляется на публике

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике, поскольку продолжает восстанавливаться после травм, полученных в результате авиаудара. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники из окружения аятоллы, у него «изуродовано» лицо и серьезно травмированы одна или обе ноги.
Комментируя это сообщение aif.ru, специалист Института Ближнего Востока и эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов отметил, что иранцы скрывают своего лидера, чтобы сохранить ему жизнь.
«Учитывая неоднократные попытки ликвидации иранского руководства, не удивительно, если Хаменеи будут прятать. Думаю, что иранцы предыдущий опыт, они стараются сохранить жизнь аятоллы, и поэтому всячески его скрывают. В целях безопасности иранский лидер сейчас меньше общается по открытым каналам связи», — объяснил он.
Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде опроверг слухи о состоянии здоровья Моджтаба Хаменеи, заявив, что он полностью здоров и продолжает руководить страной. По словам дипломата, отсутствие аятоллы на публичных мероприятиях обусловлено исключительно мерами безопасности.