Роскачество сертифицировало органический сахар из Парагвая

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Роскачество сертифицировало первого парагвайского производителя органического сахара, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
«Роскачество сертифицировало первого парагвайского производителя органического сахара. Сертификат соответствия требованиям" 33980–2016" получила компания Oficina Técnica Industrial S.A. (OTISA) из департамента Кордильера… Производитель стал первым из Парагвая, кто получил российский сертификат соответствия требованиям производства органической продукции», — сообщили в организации.
В Роскачестве отметили, что компания успешно прошла двухэтапную процедуру сертификации в аккредитованном органе «Роскачество — Органик» и теперь может поставлять в Россию органическую продукцию: тростниковый сахар белый, светло-золотистый и коричневый, тростниковую мелассу. Кроме того, этиловый спирт из пищевого сырья с правом маркировки государственным знаком «Органик».
В Роскачестве напомнили, что все производители сертифицированной органической продукции вносятся в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России. В России органическим может называться только товар, прошедший процедуру сертификации в аккредитованном Росаккредитацией органе.