Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TEC: угрозы Зеленского в адрес Орбана подрывают шансы Украины на вступление в ЕС

Угрозы и жёсткая риторика Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана могут подорвать шансы Киева на вступление в Евросоюз. Об этом пишет The European Conservative.

В публикации отмечается, что спор между Будапештом и Киевом обострился после того, как Зеленский публично намекнул: если Венгрия продолжит блокировать кредитный пакет ЕС объёмом в €90 млрд, украинские военные «будут общаться с Орбаном на своём языке».

Издание подчёркивает, что даже если считать это риторикой, обмен угрозами не соответствует практике взаимодействия лидеров ЕС. По мнению автора статьи, членство в союзе предполагает взаимное уважение и право стран сохранять собственную позицию без давления, выходящего за правовые рамки.

«Преступивший эту черту войдёт в противоречие не только с конкретным членом, но и с самой логикой сообщества… Нельзя раздавать полноправное членство в качестве политического жеста, иначе Евросоюз рискует распасться», — говорится в статье.

Ранее издание Politico сообщило об обеспокоенности окружения Зеленского его выпадами в адрес союзников.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта отмечал, что угрозы Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии являются неадекватными.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше