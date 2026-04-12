Министр туризма Таиланда призвал пересмотреть длительность безвизового режима

Собранные правительственным комитетом по визовой политике данные свидетельствуют о том, что около 90% посещающих Таиланд остаются в королевстве на срок до 30 дней. Ужесточение визовой политики, по словам Пхантярынворакуна, в соответствии со стратегией правительства поможет обеспечить въезд в страну только «настоящих, качественных туристов». Министр также подтвердил, что кабмин продолжит реализацию планов по введению туристического сбора, который призван обеспечить пополнение туристического фонда для обеспечения безопасности гостей, включая страхование здоровья и жизни.