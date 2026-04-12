Министр туризма Таиланда призвал пересмотреть длительность безвизового режима

БАНГКОК, 12 апреля. /ТАСС/. Таиланду необходимо пересмотреть продолжительность безвизового режима с целью его вероятного сокращения с 60 до 30 дней. Об этом заявил министр туризма и спорта королевства Сурасак Пхантярынворакун на заседании депутатов парламента и глав правительственных ведомств.
Министр отметил, что увеличение продолжительности безвизового режима привело к непредвиденным проблемам, включая нелегальную работу некоторых иностранцев и конкуренцию с местными работниками. «Таким образом, очевидно, что необходимо пересмотреть 60-дневный срок безвизового пребывания и, возможно, сократить его, чтобы лучше соответствовать реальным тенденциям туризма», — приводит его слова газета The Bangkok Post. Чиновник при этом указал, что планирующие долгосрочные поездки туристы могут подать заявку на оформление визы Destination Thailand Visa, которая позволяет находиться в стране до 180 дней.
Собранные правительственным комитетом по визовой политике данные свидетельствуют о том, что около 90% посещающих Таиланд остаются в королевстве на срок до 30 дней. Ужесточение визовой политики, по словам Пхантярынворакуна, в соответствии со стратегией правительства поможет обеспечить въезд в страну только «настоящих, качественных туристов». Министр также подтвердил, что кабмин продолжит реализацию планов по введению туристического сбора, который призван обеспечить пополнение туристического фонда для обеспечения безопасности гостей, включая страхование здоровья и жизни.
Власти Таиланда 15 июля 2024 года одобрили постановление о введении безвизового режима на срок до 60 дней в отношении гостей из 93 стран и территорий, посещающих королевство в туристических целях. В этот список также была включена Россия, хотя ее граждане на тот момент уже пользовались возможностью 60-дневного безвизового посещения Таиланда.
В рамках межправительственного соглашения России и Таиланда 2005 года об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках, срок безвизового пребывания ограничен 30 днями, однако таиландские власти на регулярной основе разрешали туристам из России находиться в стране дольше. Так, с ноября 2023 года по май 2024 россияне могли въезжать в Таиланд без визы на срок до 90 дней.
По данным Минтуризма Таиланда, около 1,9 млн россиян побывали в королевстве в 2025 году, установив рекорд посещаемости и заняв четвертое место по числу визитов среди всех национальных групп туристов. Россия является для Таиланда крупнейшим европейским туристическим рынком. С начала этого года в королевстве побывали 800 тыс. российских туристов.