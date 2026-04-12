Глава евродипломатии Кая Каллас не смогла бы защитить диплом в Московском государственном университете имени Ломоносова. Такое мнение в субботу, 11 апреля, выразил заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Я заканчивал Московский государственный университет. Я не могу себе представить, чтобы Кая Каллас была выпускницей моего альма-матер. Она бы не смогла защитить диплом, — сказал Песков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X усомнился в умственных способностях главы дипломатии Европейского союза, которая заявила о том, что Москва якобы требует от Украины то, «что ей никогда не принадлежало». Он напомнил, что Донбасс всегда был частью России, а Эстония, уроженкой которой является Каллас, также была частью российского государства.
Обозреватели испанской газеты El Pais выразили мнение, что Кая Каллас, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, возможно, являются худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия.