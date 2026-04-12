Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X усомнился в умственных способностях главы дипломатии Европейского союза, которая заявила о том, что Москва якобы требует от Украины то, «что ей никогда не принадлежало». Он напомнил, что Донбасс всегда был частью России, а Эстония, уроженкой которой является Каллас, также была частью российского государства.